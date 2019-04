Pallanuoto: La Canottieri Napoli domani a Busto Arsizio con lo Sport Management

Pallanuoto. Undicesima di ritorno. La Canottieri Napoli domani a Busto Arsizio (ore 14.30) con lo Sport Management.

Dopo la convincente e meritata vittoria con la Lazio al Foro Italico e dopo la sosta per la Pasqua, per la Canottieri ancora una trasferta: quella difficilissima nella tana dei “mastini” dello Sport Management, terza forza del campionato.

Si giocherà nella piscina Manara di Busto Arsizio con inizio alle 14.30. Una gara decisamente difficile per la formazione del Molosiglio che comunque ha fatto vedere con Trieste e con la Lazio di aver ritrovato quella consapevolezza di potersela giocare con tutti e determinante, in questa fase della stagione, è stato l’apporto dei suoi tre giovani stranieri.

Certo, il pronostico della vigilia, è tutto per la formazione veronese, ma i napoletani se la giocheranno con la solita determinazione. “Bisogna dimenticare in fretta gli ultimi due successi e guardare avanti senza montarci la testa– ha detto l’allenatore della Canottieri Napoli, Paolo Zizza – lo Sport Management è la terza forza del campionato per cui è avversario difficile da affrontare e cercare di fare un risultato positivo.

Noi ci proveremo e per farlo dovremo fare la gara perfetta senza sbavature e con la giusta cattiveria agonistica”.