Pallanuoto: La Campolongo Hospital RN Salerno pareggia contro Quinto Genova [9-9]

Pallanuoto: Dopo il pareggio di ieri la Campolongo Hospital RN Salerno giocherà mercoledì a Busto Arsizio contro lo Sport Management.

Un sabato pomeriggio al cardiopalma quello vissuto alla piscina Simone Vitale di Salerno. In acqua per la quinta giornata del campionato di serie A1 di pallanuoto sono scese la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno e la Iren Quinto Genova.

Per due tempi i salernitani hanno letteralmente dominato l’incontro, per poi uscire inopinatamente dal match e lasciare spazio ai liguri di recuperare e, nell’ultima azione della gara, ci è voluto un grande Simone Santini per evitare addirittura la beffa.

Finisce 9-9 e così la Rari sciupa una grande occasione di incamerare tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza, contro una squadra forte e attrezzata per stare nella parte alta della classifica.

Nel primo quarto ad andare in vantaggio sono gli ospiti, ma la reazione della Rari, spinta dal calore di oltre quattrocento tifosi, accende la Vitale: doppio Cuccovillo, Sanges e Gallozzi fissano il risultato sul 4-2.

Nel secondo quarto la musica non cambia e ancora uno straordinario Cuccovillo segna una doppietta e poi Fortunato, fissano il risultato sul 3-1. Sembra tutto molto facile, la Rari ha giocato in modo perfetto, pur caricando alcuni dei suoi uomini di falli. Nel terzo tempo viene fuori il Qui[r1] nto, che con un parziale di 4-1 riequilibra l’incontro, a segno per la Rari Tomasic. Ultimo quarto da incubo, si chiude 2-1 per i liguri, passati addirittura in vantaggio e raggiunti da un rigore di Luongo. Nel finale, complice una più che dubbia espulsione, il Quinto si ritrova la palla della vittoria in superiorità, ma è bravo Santini a disinnescare uno scatenato Giorgetti, autore di ben 5 reti. Finisce in parità, ma la sensazione di aver sprecato una grande occasione è grande tra i sostenitori giallorossi.

“Abbiamo fatto i primi due tempi ad alto livello – commenta a caldo il tecnico Matteo Citro – sia per intensità che per qualità, poi nel terzo tempo gli abbiamo concesso ingenuamente dei goal, che li hanno fatti rientrare in partita. Dobbiamo crescere nel mantenere l’attenzione per tutta la gara”.

Si torna in vasca mercoledì e la Rari sarà di scena a Busto Arsizio contro lo Sport Management, una delle formazioni più quotate della categoria dopo i mostri sacri Brescia e Recco.