Presentata la nuova Canottieri Napoli allenata da Christian Andrè che riprende il campionato nazionale di pallanuoto serie A/1 sabato 5 ottobre.

Oggi presso la sede sociale al Molosiglio è stata presentata la nuova squadra della Canottieri Napoli che milita nel campionato nazionale di pallanuoto serie A/1 e che prenderà il via sabato 5 ottobre con la prima partita contro il R.N. Savona alle ore 13.30 presso la piscina ‘Alba Oriens’ a Casoria.

La squadra giallorossa è allenata da Christian Andrè, subentrato a Paolo Zizza, 47 anni, oro e argento alle Universiadi di Palermo (1997) e Palma de Maiorca (1999), allenatore del San Mauro fino allo scorso anno. Andrè è tornato al Molosiglio nel ruolo di tecnico dopo essere stato per dieci anni capitano della formazione giallorossa dal 1995 al 2004.

Pallanuoto: Ecco la nuova Canottieri Napoli, il debutto sabato 5 ottobre 1 di 11

La squadra giallorossa si è presentata rinnovata pur avendo conservato, per quanto riguarda gli italiani, buona parte dell’organico della scorsa stagione arricchito da giovani provenienti dal vivaio della Canottieri Napoli e da altre società campane. La novità sono i due stranieri arrivati dalla nazionale canadese allenata da Pino Porzio, il difensore Gaelan Patterson ed il centroboa Matthew Halajion.

“Per me oggi è come il mio primo giorno di scuola e sento la piena responsabilità”, – dichiara il Christian Andrè, – E’ una squadra giovane il nostro obiettivo è la salvezza comunque in campionato diremo la nostra. E il sorriso dovrà accompagnarci sempre, anche nei momenti di difficoltà, che non mancheranno”.

Erano presenti per fare gli auguri alla squadra l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, l’Assessore Regionale alla Formazione, Chiara Marciani, il presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Trapanese, il presidente del Coni Regionale, Sergio Roncelli, il delegato del Coni provinciale, Agostino Felsani, il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Achille Ventura, i due vice presidenti, Marco Gallinoro e Ernesto Ardia ed il consigliere al Nuoto e Pallanuoto, Luca Piscopo.

Elenco degli atleti: