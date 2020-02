Pallanuoto, A2 femminile: le Ach Girls attendono i Castelli Romani

Pallanuoto: Le ragazze Ach Girls tornano in acqua domenica prossima 9 febbraio a Cava de’ Tirreni per affrontare i Castelli Romani.

Ferme ai box domenica scorsa per il rinvio della partita di Catania contro la Brizz, le Ach Girls tornano in acqua domenica prossima a Cava de’ Tirreni per affrontare i Castelli Romani.

Ingresso gratuito, arbitro Lepre, fischio d’inizio alle ore 16 e pronostico che pende abbondantemente dalla parte della Carpisa Yamamay Acquachiara.

Oltra ad essere una neopromossa, e dunque provvista di un’esperien

za inferiore a quella delle ragazze di Barbara Damiani, la formazione laziale nelle prime due giornate di campionato ha perso entrambi gli incontri disputati: 20-6 in casa dell’F&D H20, 4-10 davanti al proprio pubblico contro Torre del Grifo.

“Sulla carta sembrerebbe un incontro alla nostra portata – commenta Barbara Damiani – ma spesso il campo sovverte ogni tipo di pronostico. E, in ogni caso, oggi avversaria merita non solo rispetto ma anche il massimo impegno. Altrimenti si rischia di andare incontro a brutte sorprese e pessime figure“.

Ach Girls alle prese con i malanni di stagione. Proprio per questo motivo il tecnico biancazzurro non ha ancora reso noto i nomi delle tredici giocatrici che cercheranno di bissare la vittoria ottenuta nella giornata inaugurale contro il Volturno.