L’Italia della pallamano al Pala Tedeschi di Benevento: dal 10 al 12 gennaio azzurri in campo per le qualificazioni ai mondiali 2021.

La grande pallamano internazionale arriva a Benevento. Per la prima volta nella storia, la Nazionale italiana scenderà in campo nella città sannita. Accadrà dal 10 al 12 gennaio al Pala Tedeschi, dove gli azzurri allenati dal Direttore Tecnico, Riccardo Trillini, si giocheranno le proprie chances di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021 contro Romania, Kosovo e Georgia.

L’obiettivo dell’Italia della Pallamano è chiaro: confermare il percorso di crescita già evidenziato nelle qualificazioni agli EHF EURO 2020 dello scorso anno, in cui la squadra ha ottenuto due vittorie di prestigio contro la Slovacchia e giocato alla pari contro due potenze come Ungheria e Russia.

A Benevento sarà un vero e proprio dentro-fuori racchiuso in tre giorni. La formula, infatti, garantisce l’accesso al turno successivo di qualificazione – i Play-Off di aprile – alla sola prima classificata di questo primo step rappresentato dai gironi. In 180’ consecutivi, uno dopo l’altro, capitan Andrea Parisini e compagni dovranno perciò piazzarsi davanti alla Romania, l’avversaria più quotata, al Kosovo e alla Georgia.

Il programma al Pala Tedeschi si svilupperà al ritmo di due partite al giorno. Il 10 gennaio, venerdì di apertura del girone, la Nazionale italiana affronterà i kosovari (h 20:00) per la sua gara di esordio. L’11 gennaio è in programma il match contro la Georgia (h 20:00), mentre il giorno dopo, domenica, concluderà affrontando la Romania (h 18:00).

CAMPIONATI MONDIALI – L’edizione 2021 dei Campionati Mondiali si disputerà in Egitto e sarà la prima della storia a 32 squadre. Il nuovo format ha rivoluzionato anche il sistema di accesso per le squadre europee: ad una prima fase a gironi seguono due fasi a Play-Off, una ad aprile e una, in caso di passaggio del turno, a giugno. Per l’Italia la rincorsa inizierà proprio da Benevento.

CONFERENZA STAMPA – La presentazione dell’evento in calendario al Pala Tedeschi si terrà il prossimo giovedì 19 dicembre, con inizio alle ore 17:00, all’interno della sala “Gianni Vergineo” presso il Museo del Sannio, a Benevento.