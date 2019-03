Nuoto: Gli atleti del Circolo Canottieri Napoli ai Campionati Italiani assoluti

Saranno 10 giorni di gare a Riccione per i nuotatori del Circolo Canottieri Napoli impegnati ai Campionati Italiani assoluti. Le gare inizieranno domenica 31 marzo con il fondo.

Al via per la 5km in vasca Andrea Manzi, Marcello Guidi, Giulio Iaccarino, Benedetta Festante, Fabiana Lamberti e per la 3km i giovani Pasquale Giordano e Giunio Strazzullo.

Dal 2 aprile invece avrà inizio il nuoto che vale come prova di selezione per i Campionati Mondiali e le rappresentative giovanili.

Impegnati tra le corsie ci saranno: Stefania Pirozzi, Domenico Acerenza, Mario Sanzullo, Andrea Manzi, Marcello Guidi, Pietro Paolo Sarpe, Giuseppe Trapanese, Alessandro Romano, Luca Di Benedetto, Pietro Coscione.

Domenica 7 aprile sarà la volta della finale del Campionato Nazionale a squadre di serie A. La squadra maschile sarà composta da: Domenico Acerenza, Andrea Manzi, Pietro Paolo Sarpe, Pietro Coscione, Giuseppe Trapanese, Luca Di Benedetto.