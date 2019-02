Calcio Napoli qualificato agli ottavi di finale dell’Europa League grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro gli svizzeri dello Zurigo.

Dopo la vittoria dell’andata per 1-3 il Calcio Napoli era chiamato al non impossibile compito di confermarsi in casa per qualificarsi al prossimo turno dell’Europa League, gli ottavi. Risposta positiva per gli azzurri che vincono, ma non convincono, per 2-0.

Una prestazione buona sotto il punto di vista realizzativo ma che non sembra risolvere i dubbi delle ultime prestazioni. Il Napoli è tornato a fare gol dopo tante partite senza segnare ma non ha brillato particolarmente, forse complice anche un avversario non irresistibile.

Il primo tempo si è chiuso 1-0 con il gol quasi allo scadere di Simone Verdi, primo gol europeo per l’esterno di Ancelotti.

Ancelotti approfitta del buon risultato dell’andata per far rifiatare qualche titolare e dare minuti preziosi per chi gioca meno. In difesa si rivede Chiriches dopo il lungo infortunio, a centrocampo chance per Verdi, Ounas e Diawara. Attacco composto da Mertens e Insigne, squalificato in campionato.

Lo Zurigo ci prova in avvio pressando a tutto campo gli azzurri che gestiscono bene. Prima azione pericolosa per gli azzurri quando, dopo appena 5′, Insigne tenta il pallonetto da dentro l’area senza trovare la porta. Gli ospiti rispondono al 14′ con Ceesay che di testa spedisce sul fondo.

La pressione avversaria cala e il Napoli esce sul lungo: al 24′ Insigne prima si fa murare da Kololli e poi spedisce alto da posizione favorevole. Al 37′ Brecher riesce a respingere la girata al volo di Mertens. E’ il preludio del vantaggio confezionato da Ounas, che si accentra dalla fascia destra saltando due avversari, e Verdi che deposita in porta l’ottima imbeccata del compagno.

Nel secondo tempo manca la reazione dello Zurigo, con il Calcio Napoli che amministra e poi punge con accelerazioni improvvise.

Lo Zurigo tenta una reazione ad inizio secondo tempo con Khelifi che spreca da buona posizione. Poi però si spegne e il Napoli riprende il pallino del gioco, rischiando il raddoppio con un destro di Ounas al 59′ per poi centrarlo con l’esterno algerino lanciato in campo aperto da Mertens.

La partita cosi si spegne del tutto ed è ancora il Napoli a rischiare di segnare: Milik, subentrato al posto di Ounas,manca la deviazione in scivolata da sotto porta sul finale. Spazio anche per Luperto che rileva Chiriches al 56′.

Ora gli azzurri aspettano il sorteggio degli ottavi previsto domani alle ore 13:00 a Nyon.

