Napoli-Sampdoria, Ancelotti potrebbe puntare sulla coppia Llorente-Mertens

Napoli-Sampdoria vedrà l’esordio casalingo stagionale degli azzurri allo stadio San Paolo: Ancelotti potrebbe avere gli uomini contati in attacco.

Carlo Ancelotti potrebbe avere due assenze importanti nella sfida Napoli-Sampdoria, che si disputerà sabato alle ore 18.00 per l’esordio casalingo stagionale degli azzurri allo stadio San Paolo. Lorenzo Insigne e Arek Milik saranno, infatti, valutati con molta attenzione durante tutta la settimana, ma non è escluso che entrambi possano essere tenuti a riposo in vista della sfida di Champions contro il Liverpool.

Insigne pronto per il Liverpool

Anzi, le condizioni del polacco sono avvolte da molti dubbi, tanto che i tifosi del Napoli potrebbero dover aspettare ancora un po’ per rivederlo in campo. Mentre per il capitano si vuole evitare di rischiarlo dopo lo stop accusato nell’intervallo della sfida contro la Juventus. Però è molto più probabile che contro la formazione di Klopp sia al fianco dei suoi compagni, per una sfida da non poter fallire.

Ecco perché contro la Sampdoria potrebbe essere la volta di Fernando Llorente in campo dal primo minuto al fianco di Dries Mertens.