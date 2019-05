Napoli-Inter, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Inter è una sfida che vale la Champions League per la formazione di Luciano Spalletti, mentre gli azzurri vogliono congedarsi al meglio dal pubblico del San Paolo.

Napoli-Inter | Ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo Lorenzo Insigne. Sotto gli occhi del tifoso Salvatore Esposito, alias Genny Savastano di Gomorra, l’attaccante azzurro e’ tornato disponibile ma non e’ detto che sara’ titolare contro l’Inter. E’ rimasto troppo tempo a svolgere lavoro differenziato il capitano e quindi potrebbe andare solo in panchina. Nella seduta di stamattina, invece, differenziato per Ounas che ha i soliti problemi muscolari. Ancelotti, quindi, sta ritrovando quasi tutta la rosa per la sfida si domenica sera al San Paolo contro l’Inter. In attacco ci saranno Mertens e Milik. Se si adottera’ nuovamente il 4-2-3-1 allora il belga si spostera’ a sinistra della linea dei trequartisti alle spalle della prima punta. Al centro Zielinski e a destra Callejon. A centrocampo sempre Fabian e Allan. In difesa cominceranno Albiol e Koulibaly. Sulle fasce potrebbe tornare Hysaj a destra con Ghoulam dall’altra parte.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Allenatore: Ancelotti.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere Napoli-Inter in streaming e Tv

Napoli-Inter sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, sul canale Sky Sport 252. Per vedere Napoli-Inter in streaming basta collegarsi a Sky Go, servizio riservato a chi ha già un abbonamento Sky, oppure in abbonamento su NOW TV.