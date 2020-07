Napoli Femminile: presentazione della squadra al Maschio Angioino

Napoli Femminile: presentazione al Maschio Angioino per la squadra di Peppe Marino (pronta ad affrontare il campionato di serie A dopo aver vinto il torneo di B).

L’emergenza Covid 19 ha messo fine repentinamente a tutti i campionati dilettantistici del calcio italiano, compresi quelli femminili. Tuttavia, le ragazze del Napoli Femminile (prime nel torneo di B al momento dello stop forzato) hanno ottenuto la sospirata promozione in Serie A.

Un traguardo che meritava di essere celebrato degnamente in una cornice speciale, quella del Maschio Angioino. Nella giornata di ieri, martedì 28 luglio, si è infatti svolta sia la festa per la vittoria del torneo cadetto che la presentazione alla stampa e alla città della squadra che da sabato 22 agosto sarà impegnata nel campionato di Serie A.

La presidente della FIGC Calcio Femminile, Ludovica Mantovani, ha consegnato alla squadra la coppa per la vittoria dello scorso campionato di Serie B, complimentandosi con il presidente Lello Carlino e l’allenatore Peppe Marino.

Sul palco anche l’amministratore delegato del Napoli Femminile, Francesco Tripodi, che ha introdotto gli interventi dell’assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, e del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che ha elogiato la lungimiranza del progetto Napoli Femminile.

La Carpisa Yamamay è dunque pronta per affrontare la massima serie, col presidente Lello Carlino molto ambizioso di far bene nella nuova casa per le partite interne, lo stadio Caduti di Brema nel quartiere Barra.

Sul mercato, da segnalare l’arrivo dall’Olympique Marsiglia della centrocampista francese Sarah Huchet (classe 1994), pronta a dettare i ritmi della manovra della squadra di mister Peppe Marino.

Foto in evidenza: pagina Facebook “Napoli Femminile”