Napoli Calcio femminile: domani amichevole di lusso contro il Milan della ex Valentina Giacinti (stella della Nazionale). Martedì 10 settembre a Palazzo San Giacomo sarà presentato il nuovo progetto.

Sfida da serie A per il Napoli Calcio Femminile nell’ultima amichevole precampionato. Le ragazze allenate da Peppe Marino saranno in campo domani (ore 17) a Sedriano, in provincia di Milano, contro il Milan, reduce dal terzo posto in serie A e dalla semifinale di Coppa Italia della scorsa stagione. Un banco di prova importante per il club partenopeo, che punta a sfidare le squadre della massima serie il prossimo anno in campionato, ma per farlo dovrà vincere quello di serie B che partirà domenica 15 settembre.

Per prepararsi nel modo migliore è stato scelto un avversario di primissima fascia tra le cui fila milita anche il capocannoniere della scorsa stagione della serie A, Valentina Giacinti, punta di diamante della nazionale ed ex di turno, avendo militato con il Napoli Femminile in serie A nella stagione 2012\13. Le partenopee avranno in gruppo anche Tatiana Georgiou, centrocampista della nazionale greca, che porterà ulteriore esperienza a una squadra che si sta preparando a una stagione molto impegnativa.

Dopo la parentesi milanese il Napoli Femminile rientrerà per la presentazione ufficiale, che si svolgerà a Palazzo San Giacomo martedì 10 settembre, alle ore 12, in sala Giunta. Sarà l’occasione per presentare alla stampa e alle massime autorità cittadine il nuovo progetto Napoli Femminile, che partendo dall’azionariato diffuso vuole portare il club ai massimi livelli nazionali.