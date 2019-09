Napoli-Cagliari, Ancelotti: “Siamo dispiaciuti per il risultato, ma abbiamo giocato bene”

Carlo Ancelotti ha parlato al termine di Napoli-Cagliari, gara persa dagli azzurri allo scadere: “Siamo stati sorpresi alla fine. Koulibaly? Non so cosa è successo”.

Napoli-Cagliari | “Siamo dispiaciuti per il risultato ma la partita e’ stata ben giocata sotto tutti gli aspetti, abbiamo creato tanto e colpito due pali. Siamo stati solamente sorpresi alla fine per una mezza protesta sulla trattenuta in area di Llorente”. Questo il commento di Carlo Ancelotti dopo la beffa al San Paolo subita dal Napoli contro il Cagliari, corsaro grazie a una rete di Castro nel finale. “Il gol e’ arrivato per un errore della linea difensiva, ma cio’ non deve sminuire quanto fatto oggi, i calciatori hanno dato tutto cio’ che avevano: non bisogna giudicare la prestazione dal risultato – ha spiegato il tecnico dei partenopei -. Poca intensita’ da parte nostra? Dovreste chiederlo anche a Maran, secondo me e’ stata alta”.

Le parole di Ancelotti

Il Napoli resta a quota 9 punti ma per Ancelotti non e’ un problema: “La classifica non mi preoccupa. Espulsione di Koulibaly? Non mi ha detto cosa e’ successo, ma mi sembra paradossale aver chiuso con un’ammonizione a testa quando la squadra tosta negli interventi non e’ stata la nostra”.