Napoli-Barcellona, Gattuso: “Paghiamo un episodio, ma è ancora tutto aperto”

Il tecnico azzurro al termine di Napoli-Barcellona non molla la presa in vista della gara di ritorno: “Abbiamo ancora le nostre possibilità”.

Napoli-Barcellona | “Non si puo’ sbagliare nulla con loro, noi siamo stati bravi e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sono un po’ deluso dalla costruzione del gioco, potevamo fare meglio in fase di possesso. Quando vuoi giocare cosi’ alla fine un po’ di stanchezza subentra”. Parla cosi’ Gennaro Gattuso dopo Napoli-Barcellona 1-1, andata degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Il passaggio del turno e’ ancora piu’ che possibile per il tecnico partenopeo: “Se ci sono possibilita’? Ci mancherebbe, ma ora testa al Torino – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport – Nulla e’ perduto, sappiamo che giochiamo contro una grande squadra. Sicuramente la qualificazione e’ ancora aperta, infatti anche se il Barcellona ha qualcosa in piu’ avremo le nostre possibilita’”.

Gattuso ha poi analizzato il gol subito: “L’errore e’ stato quando Mario Rui ha dato linea, Maksimovic doveva scivolare e abbiamo dato troppo spazio a Messi. Avevamo l’attaccante esterno e la mezzala liberi, ma non siamo quasi mai riusciti a cambiare gioco. Quando potevamo uscire siamo sempre tornati dalla stessa parte, loro vanno a mille all’ora con giocatori che ti creano grattacapi. Questo ci e’ mancato”.