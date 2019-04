Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Napoli-Atalanta, match che si disputa nel giorno di Pasquetta, è il posticipo della 33esima giornata di campionato: ecco tutti i modi per seguire la sfida.

Napoli-Atalanta | Grande attesa per la partita che si disputa oggi, lunedi’ 22 aprile, allo stadio San Paolo: Napoli e Atalanta si affrontano per un posto in Europa, in uno dei match piu’ interessanti della 33esima giornata. In serie A gli azzurri hanno vinto le ultime tre partite giocate contro l’Atalanta, anche se storicamente il club non ha mai portato a casa quattro vittorie consecutive. Nella massima divisione le due squadre hanno giocato 95 partite. Il Napoli ha ottenuto 43 vittorie mentre l’Atlanta ne ha ottenute 25. I pareggi invece sono stati 27. Il Napoli ha totalizzato 133 reti mentre l’Atalanta ha segnato 101 goal. In casa il Napoli ha giocato 47 partite, di cui solo 5 sono state vinte dai nerazzurri, mentre i pareggi sono stati 9.

Contro l’Atalanta in casa il Napoli ha vinto 33 volte con un totale di 83 reti. I goal dell’Atalanta sono stati invece 32. La prima partita tra le due squadre e’ stata disputata il 20 marzo del 1938 e a vincere era stato il Napoli per 1-0. L’ultima partita in Serie A tra le due squadre e’ del 27 agosto 2017 e a vincere era stato il Napoli per 3-1.

Le probabili formazioni di Napoli-Atalanta

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Mertens, Insigne. All. Ancelotti

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

Dove vedere la partita del San Paolo

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi alla piattaforma Sky Go con i loro pc, tablet e smartphone.