MotoGp, a Sepang vince Vinales davanti a Marquez e Dovizioso

MotoGp | Maverick Vinales ha vinto il Gp di Malesia di MotoGp, penultimo appuntamento stagionale del motomondiale, disputato oggi sul circuito di Sepang. Il pilota della Yamaha ha preceduto Marc Marquez (Honda) e Andrea Dovizioso (Ducati). Quarto Valentino Rossi sull’aktra Yamaha, mentre il ‘poleman’ Fabio Quartararo ha chiuso al settimo posto, subito dietro Franco Morbidelli, sesto.

Le parole di Vinales

“E’ stata una gara incredibile, sapevo di avere un bel potenziale e ho avuto grande velocità. Anche in Australia avevo avuto un buon feeling, ma aver preso la testa nelle prime battute qui mi ha permesso di imporre il mio ritmo e di vincere”: così dopo il successo a Sepang in MotoGp di Maverick Vinales che ha voluto anche ricordare il giovane centauro indonesiano Afridza Munandar, morto ieri sul circuito malese nel corso della gara dell’Asia Talent Cup: “E’ un successo che voglio dedicare al giovane pilota morto ieri, questa vittoria è per lui”.