Calcio Napoli: secondo Sky Sport, Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a pagare 60 milioni di euro per acquistare Mauro Icardi (da tempo in rotta con l’Inter).

Clamorosa indiscrezione di calciomercato lanciata ieri sera da Sky Sport: il Calcio Napoli è pronto a sferrare l’assalto a Mauro Icardi.

L’indiscrezione è stata lanciata dall’esperto di mercato dell’emittente satellitare, Gianluca Di Marzio, secondo il quale Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto ad accontentare l’Inter con un’offerta da 60 milioni di euro più bonus, anche se il calciatore ha come priorità la Juventus prima di valutare altre offerte. La Juve (nonostante il DS Fabio Paratici e la moglie-procuratrice dell’argentino, Wanda Nara, si siano incontrati ad Ibiza nelle ultime ore) prende tempo, anche perché deve piazzare Gonzalo Higuain, mentre l’Inter vorrebbe subito chiudere col Napoli anche per avere la liquidità per andare ad acquistare Romelu Lukaku dal Manchester United. Icardi è da tempo in rotta con l’Inter e Antonio Conte, nuovo allenatore nerazzurro, non punta più su di lui, col succitato Lukaku come priorità per la maglia numero 9.

Maurito è un vecchio pallino di ADL, che già nel 2016 provò a comprarlo dopo il turbolento addio di Gonzalo Higuain. La storia è poi nota: Icardi non arrivò, Arek Milik si infortunò gravemente, Manolo Gabbiadini non fu ritenuto idoneo da Sarri a sostituirlo ed esplose Dries Mertens come centravanti. Chissà come andrà a finire stavolta. L’ipotesi Icardi all’ombra del Vesuvio resta comunque molto difficile, visto che il Calcio Napoli ha già Milik come titolare della maglia di centravanti, oltre che un ampio parco attaccanti (in cui per ora c’è anche Roberto Inglese). Una batteria di punte cui potrebbe aggiungersi nei prossimi giorni il colpo dell’anno, un certo James Rodriguez. Ma il calciomercato è bello anche perché ciò che sembra difficilissimo, può diventare realtà in poche ore.