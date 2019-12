Maltempo, Napoli-Parma a rischio rinvio o a porte chiuse

Napoli-Parma è a rischio per i danni allo stadio San Paolo causati dal forte maltempo che si è abbattuto sulla città nella scorsa notte.

Napoli-Parma, in programma alle 18, è a rischio rinvio. Il forte maltempo (pioggia e vento) che si è abbattuto su Napoli nella scorsa notte ha causato diversi problemi alla copertura dello Stadio San Paolo: danneggiati alcuni cupolini, e diversi calcinacci sono caduti.

Il sopralluogo.

È in corso un sopralluogo dei Vigili del Fuoco per verificare che non ci siano pericoli per gli spettatori e per i giocatori, alle 12.00 è prevista la riunione della commissione del Comune insieme al Gos per valutare la decisione da prendere. Alcuni operai del Comune sono al lavoro per verificare la situazione. Da verificare l’eventuale possibilità di giocare la partita a porte chiuse.