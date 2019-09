Lecce-Napoli, Ancelotti recupera Manolas e punta su Elmas e Milik

In vista di Lecce-Napoli, il tecnico azzurro si affiderà al turnover, puntando sul centravanti polacco in attacco.

Lecce-Napoli | Buone notizie in casa Napoli. Kostas Manolas torna di nuovo nel gruppo dopo un giorno di lavoro personalizzato. Il difensore greco non aveva forzato giovedi’ per evitare problemi, ma sta bene e potrebbe essere schierato dal primo minuto anche a Lecce. Ancelotti, pero’, deve gestire anche le due gare in casa con Cagliari e Brescia delle prossime due settimane e quindi potrebbe dare vita al turn over anche in difesa. Ci potrebbe essere quindi Maksimovic al centro con Koulibaly.

Lozano e Younes dal 1′

A destra ci sara’ spazio per Malcuit mentre a sinistra dovrebbe tornare Ghoulam. A centrocampo scalpita Elmas che dovrebbe fare coppia con Zielinski. Younes e Insigne sui lati mentre in attacco trovera’ spazio Milik. Con lui forse Lozano. Domani mattina c’e’ la rifinitura e la partenza per Lecce. Ancelotti non parlera’.