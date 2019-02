“Le donne che parlano di calcio mi fanno venire il voltastomaco”, la Rai sospende Fulvio Collovati

L’ex calciatore e oggi opinionista Rai, Fulvio Collovati, è finito al centro del mirino della critica per le sue affermazioni contro le donne: “Con loro non puoi parlare di tattica, perché non ne capiscono come gli uomini”.

A quanto apprende l’AdnKronos da fonti bene informate, la Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. La decisione arriva dopo le affermazioni fatte da Collovati a ‘Quelli che il calcio’ sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne.

Le parole dello scandalo costano a Collovati una sospensione di due settimane

L’ex calciatore, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. “Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo”, aveva detto Collovati tra l’indignazione e l’imbarazzo degli altri ospiti in studio.