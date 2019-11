Pallanuoto: mercoledì 27 novembre (ore 20) la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno ospiterà la Roma Nuoto nella nona giornata di campionato. Festa per i 100 anni di Confindustria Salerno.

La Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno torna in acqua mercoledì 27 novembre, alle ore 20:00, per affrontare la Roma Nuoto nella nona giornata del Campionato di Serie A1 di pallanuoto.

La Roma è attualmente appaiata in classifica alla Rari, ma è una delle compagini meglio attrezzate della categoria. Dopo l’immeritata sconfitta subita a Siracusa, Scotti Galletta e compagni hanno una forte voglia di rivincita, e la gara contro i capitolini arriva a proposito. In una piscina Vitale che si prevede come sempre al completo, la Rari proverà a scardinare il muro della Roma, reduce dal pareggio casalingo contro Trieste. Grande attenzione dovranno fare i giallorossi al vice-cannoniere del campionato Camilleri e al forte croato Paskovic, ma non sono solo loro i pericoli della formazione allenata da Gatto.

Della gara ha parlato Marko Elez (foto di Marina Carascon), centrovasca croato della Rari: “La sconfitta con Siracusa ci ha però lasciato la consapevolezza di essere forti. Possiamo migliorare ancora e dobbiamo lavorare soprattutto sulle situazioni di uomo in più. Con la Roma ci aspetta una partita dura. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo delle grosse potenzialità”.

La Rari Nantes del Presidente Enrico Gallozzi, in occasione della partita, sarà Brand Ambassador del logo del Centenario di Confindustria Salerno. Gli atleti salernitani indosseranno nel prepartita la maglia con il logo “Confindustria Salerno 1919 – 2019”. Sarà lo stesso Presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete ad incoraggiare la squadra salernitana in occasione dell’evento.

Confindustria Salerno con tale iniziativa vuole sottolineare il valore della presenza delle aziende e degli imprenditori nello sport, oltre che nell’economia e nella società. Dopo la gara, il popolo giallorosso si trasferirà presso la Pizzeria Capri, in via Torrione, dove ci sarà la presentazione ufficiale di “Dadini Rari Nantes”, il gioiello realizzato in esclusiva per la nostra squadra dall’azienda Dadini, e che sarà regalato a tutti gli iscritti all’associazione Amici Rari.