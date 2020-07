La piscina Scandone “riapre” con il Primo Campionato Italiano di Categoria di Nuoto

Alla piscina Scandone di Napoli quattro giorni di gare dal 28 al 31 luglio, oltre 500 atleti provenienti da Napoli e dalle altre città della Campania.

Eccellenze campane. La piscina Scandone si fa bella e apre i battenti con un evento fortemente voluto dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello e dal presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Trapanese. C’è voglia di nuoto a Napoli e in Campania, dopo mesi estenuanti di lockdown.

Ecco allora il Primo Campionato Italiano di Categoria su base regionale post Universiadi 2019 alla Scandone. Il CR Campano ha messo in campo i protagonisti delle Universiadi : Luca Piscopo, Lello Avagnano Ottorino Altieri, Alessio Adamo e per il coordinamento degli atleti Finp, Enzo Allocco.

A distanza di un anno dai Giochi universitari, che ne fecero il fiore all’occhiello fra gli impianti ristrutturati, si riparte con slancio. Anzi raddoppiando l’offerta acquatica, sfruttando a dovere la seconda vasca per il warm up degli atleti e la ‘centrale’, impiegata non solo per la pallanuoto.

Primato straordinario poter disporre di due impianti ravvicinati da 50 metri ciascuno, dal valore inestimabile per l’agonismo, ma che assolvere a dovere la doppia funzione pedagogica e sociale. Si annunciano grandi numeri.

Quattro giorni di gare dal 28 al 31 luglio, oltre 500 atleti provenienti da Napoli e dalle altre città della Campania. Sono pervenute anche richieste da altre regioni d’Italia. Ben 40 giudici e 30 cronometristi. Più di 40 le società campane pronte a mettersi in luce e a battagliare.

Sarà un vero spettacolo con nuotatori di assoluto livello come Andrea Manzi e Marcello Guidi (Canottieri Napoli – Fiamme Oro), Vincenzo Cesario (Olimpic Nuoto Napoli), Luca Amura (Alba Oriens), Roberta Piano Del Balzo e Sveva Schiazzano (Sporting Club Flegreo), Stefano Ballo, già qualificatosi per le Olimpiadi di Tokyo. Seguiti da un parterre di tecnici straordinari: Rosario Spagnuolo, Pietro Bonanno, Riccardo Siniscalco, Luca Infascelli, Fabrizio Fusco, Gianni Consiglio e Armando Borriello.