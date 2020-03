Pallanuoto: il presidente del Comitato Regionale della Campania, Paolo Trapanese, ha sospeso fino al 20 marzo i campionati di Serie C e quelli giovanili.

Se, da un lato, sabato 7 marzo la pallanuoto di Serie A1, A2 e B sarà in vasca, il Comitato Regionale della Campania, presieduto da Paolo Trapanese, ha invece preso una decisione diversa.

L’allarme Coronavirus ha infatti convinto la Fin Campania a sospendere il campionato di Serie C e tutti i tornei giovanili sia maschili che femminili (Under 20, U19, U17, U15, U13, U11, U9) fino al 20 marzo.

Si attendono le date per i recuperi delle varie partite, con il Comitato che “raccomanda nello svolgimento delle attività quotidiane ordinarie consentite di uniformarsi alle indicazioni fornite nel decreto del Governo, chiedendo ai medici impegnati in tali attività di invogliare i piccoli atleti a comprendere l’importanza delle regole da osservare come principi educativi di una corretta prevenzione igienico sanitaria”.