La Gevi Napoli Basket vince il derby contro la Givova Scafati 75-68

Gevi Napoli Basket, Sacripanti: “Questa sera siamo stati premiati e mi sembra importante ancor di più aver vinto nonostante l’assenza di Roderick”.

Colpo interno della Gevi Napoli Basket che si aggiudica il derby del PalaBarbuto. Gli azzurri, privi di Terrence Roderick, battono con il punteggio di 75-68 la Givova Scafati dopo un overtime.

Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti in conferenza stampa: “Questa sera abbiamo offerto una grande prestazione. E sotto questo aspetto è importante sottolineare la nostra valutazione totale di 87 rispetto a quella di 68 degli avversari. Scafati è una squadra fortissima che con gli innesti di Portannese e Stephens ha veramente tutto.

Siamo stati ineccepibili in difesa ed abbiamo tenuto il ritmo della gara per 45 minuti. Dopo casale ero furibondo con la mia squadra perché dopo venti minuti perfetti, ci siamo limitati a giocare il resto della gara.

Una squadra che lavora così bene in allenamento in settimana deve avere l’ambizione personale di capitalizzare la fatica fatta. Questa sera siamo stati premiati e mi sembra importante ancor di più aver vinto nonostante l’assenza di Roderick, un segnale fondamentale perché vuol dire che il nostro sistema di gioco è molto valido. Dovrà essere bravo Terrence al suo rientro a inserirsi in questo tipo di sistema.

Nonostante tutto restiamo con i piedi per terra e andiamo avanti per la nostra strada. È da un po’ di anni che non guardo più le carte di identità. Ho dato chance a tutti i giocatori a disposizione da quando sono qui. Monaldi stasera ha lavorato come un folle per 40’, per questo ho inserito Erkmaa nel finale su Frazier e devo dire che è stato determinante il suo contributo”.

Gevi Napoli-Givova Scafati 75-68 (20-13; 28-31; 42-46; 63-63)

Gevi Napoli: Tolino ne, Guarino, Mastellari 12, Erkmaa 2, Klacar ne, Chessa 14, Dincic ne, Sandri 4, Monaldi 17, Spizzichini 8, Sherrod 18, Milani. Coach Sacripanti.

Givova Scafati: Markovic ne, Portannese 8, Tommasini 13, Crow, Spera ne, Lupusor 10, Rossato 7, Fall 2, Stephens 16, Frazier 12. Coach Perdichizzi