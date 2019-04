La Frattese impatta ad Afragola 1-1 con pareggio dell’ex Maggio

La Frattese dovrà giocarsi le sue chance per la promozione in serie D con lo spareggio contro il Giugliano Calcio.

di Giovanni Romano – Si ferma ad Afragola la corsa della Frattese. Costretta al pareggio 1-1 risultato finale dopo 7 minuti di extra time, dalla squadra locale, la Frattese dovrà giocarsi le sue chance per la promozione in serie D con lo spareggio promozione con il Giugliano Calcio che oggi ha vinto 9 a 2 con l’Aversa Normanna.

Un boccone amaro questo per la Frattese Calcio visto che era in testa al campionato del girone A dell’eccellenza Campania sin dalla IV giornata. Entrambe le squadre per lunghi tratti della partita hanno provata a vincerla.

Anche l’Afragolese aveva serie motivazioni per la vittoria, per evitare lo spareggio play off con il Gladiator che è’ arrivato al quarto posto.

La classifica finale riflette i valori delle quattro squadre, che tutte per gli allestimenti degli organici, per le storie che rappresentano e per la passione dei sostenitori meriterebbero il salto in IV serie.

Alla fine però ci andrà la vincente dello spareggio promozione. Le altre dovranno provarci con i play off, ma il percorso è lungo e pieno di insidie. I marcatori allo stadio Moccia di Afragola: per la Frattese, Simonetti al 16° del primo tempo e per l’Afragolese l’ex Domenico Maggio al 6° minuto del secondo tempo.