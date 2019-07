Diego e Max Testa, padre e figlio, all’assalto del Campionato Italiano di motonautica

Motonautica: Diego e Massimiliano Testa a bordo dello scafo Sorbino Team per la prima tappa del Campionato Italiano Endurance 2019 che si svolgerà il 20 luglio a Cariati.

NAPOLI, 17 Luglio – Comincerà sabato prossimo, 20 luglio, l’avventura del Sorbino Team al Campionato Italiano Endurance di motonautica. A bordo dello scafo ci saranno Diego e Massimiliano Testa, padre e figlio, pluridecorati piloti napoletani che quest’anno torneranno insieme all’assalto del titolo italiano dopo il successo del 2018.

Diego, classe 1959, in carriera ha conquistato 7 titoli italiani, un Europeo e numerosi podi mondiali; Max, 19 anni, ha vinto in tutte le categorie giovanili prima di iniziare l’avventura tra i grandi insieme al padre.

La prima tappa del Campionato Italiano Endurance 2019 è dunque in programma nel corso del prossimo fine settimana. Sabato sono previste le prove libere, domenica spazio alla gara alle ore 17.00. Si gareggia a Cariati, in Calabria. Le altre tappe del circuito 2019 sono Brindisi, Como e Ragusa.

“Speriamo di fare un buon Campionato Italiano”, spiega Diego Testa. “C’è ancora un po’ di amarezza per il Mondiale dello scorso anno a Ischia, quando una barca ci speronò mentre eravamo secondi e stavamo coronando il sogno di salire sul podio iridato in casa nostra. Abbiamo lavorato a lungo per riportare l’imbarcazione nelle migliori condizioni: vogliamo fare bene per poter guardare con fiducia al prossimo Europeo di ottobre, a Ragusa. Ma il nostro è un progetto a lungo termine che ha come obiettivo i Mondiali 2020 in Italia”.