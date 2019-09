Costacurta e il commento sul rigore del Napoli che scatena l’ira dei tifosi: “Un regalino…”

Le parole di Alessandro Costacurta, estrapolate da un fuorionda, al termine della sfida tra Napoli e Liverpool hanno fatto andare su tutte le furie i sostenitori azzurri.

Il fuorionda di Alessandro Costacurta durante il post partita di Napoli-Liverpool, partita di Champions League vinta 2-0 dai partenopei, non e’ andato giu’ ai tifosi campani. “E’ un regalino”, ha detto l’ex difensore del Milan parlando del rigore concesso ai padroni di casa che ha sbloccato il risultato. Sul web si sono scatenati i tifosi del Napoli contro l’opinionista di Sky. “Ma lo avete sentito anche voi Costacurta a Sky che mentre trasmettevano le immagini del rigore dice regalino per il Napoli?”, fanno notare su Twitter. “Costacurta va regalato a Odeon tv”, scrive un utente.

I commenti dei tifosi

“Non credo ai fuori onda casuali o sfortunati, guarda caso con il Napoli e l’Inter, frasi e paroline dette al momento giusto per creare polemiche, Costacurta e la D’Amico vivono di questo”, commenta un altro. Un altro tifoso ne approfitta per tirare una frecciatina ai rivali di sempre: “Quando fanno i veri (chiamiamoli) regali ai soliti piemontesi non li vedi Costacurta?”. “(Costacurta) & Company, fatevene una ragione… IL NAPOLI HA VINTOOOOO!!!!”, ricorda una tifosa azzurra. In molti attaccano l’ex difensore del Milan di non riconoscere i meriti del Napoli: “La differenza tra Vieri e Costacurta: uno esalta la vittoria del Napoli, l’altro: eh ma il rigore non c’era”. Gli utenti attaccano duramente i commenti in studio che ritengono parziali: “Sempre piu’ ridicoli a SkySport tra #Caressa D’Amico Costacurta e Co. Che succede??? Vi da’ fastidio questa vittoria?? E poi il problema sarebbe la pirateria”.