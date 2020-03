Coronavirus, il messaggio di Maradona: “Italia e Napoli sono con voi”

Il messaggio di vicinanza all’Italia, con un pensiero speciale a Napoli, dell’ex calciatore azzurro Diego Maradona, attraverso il proprio profilo Instagram.

Diego Armando Maradona, attraverso il proprio profilo Instagram, lancia un messaggio di vicinanza all’Italia, con un pensiero speciale a Napoli: “Ci ho vissuto 7 anni – ha scritto l’ex numero 10 sul suo account Instagram – lì vive parte della mia famiglia, molta gente che mi vuole bene e a cui io voglio bene. L’Italia è parte della mia vita e perciò voglio mandare il mio messaggio di sostegno in questo momento difficile. In Italia tutti hanno capito quanto sia importante rimanere a casa. Spero che in Argentina tutti risponderemo in tempo”.