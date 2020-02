Continua la risalita in classifica: il Calcio Napoli batte il Torino 2-1

Buona prova degli uomini di Gattuso mai in difficoltà contro i granata: dominio del gioco, buon palleggio e ritmo. Di Manolas e Di Lorenzo i gol del Calcio Napoli

C’era un ostacolo da superare: vincere al San Paolo contro un avversario sulla carta più debole. C’era da proseguire la risalita in classifica in attesa dei recuperi della serie A. C’era da dimostrare che la squadra ha intrapreso con Gattuso un percorso importante.

Il Calcio Napoli, dopo l’impegno col Barcellona non può non pensare a giovedì quando al San Paolo arriverà l’Inter per la semifinale di Coppa Italia.

Gattuso opta per alcuni cambi rispetto alla nottata di Champions e schiera: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Zielinsky, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Milik, Insigne.

Lobotka al posto di Demme non solo per dare un turno di riposo al tedesco ma anche per una maggiore proposta nell’azione offensiva dato che l’ex Celta Vigo ha più propensione a verticalizzare. Zielinsky e Fabian confermati a centrocampo. In attacco Politano preferito a Callejon per sfruttare la profondità.

Tranne i primi cinque minuti in cui il Torino, partendo a mille, mette in difficoltà la retroguardia azzurra, la partita viaggia sui ritmi voluti dal Calcio Napoli.

Per cercare di sfatare il “tabù” San Paolo contro avversari che si chiudono, Gattuso chiede più ritmo e velocità nelle azioni offensive, senza mai rischiare con passaggi improvvisati e sempre pronti a chiudere le ripartenze. Il tutto sarà fatto benissimo per tutta la partita.

Ottima la spinta di Hysaj e Di Lorenzo sulle fasce con i due centrali difensivi che, concentratissimi, non lasciano spazio a Belotti e Zaza.

Politano cerca di entrare negli schemi ma, al momento, sembra avere qualche difficoltà nonostante l’ottimo impegno.

Ultima nota per Fabian Ruiz e Zielinsky sempre al posto giusto al momento giusto, rapidi nelle giocate e mai in difficoltà nel giro palla.

La cronaca:

al 9′ Milik tira dal limite ma Sirigu compie una buona parata.

Al 19′ il vantaggio del Calcio Napoli con Manolas

Il greco salta in area su un calcio di punizione di Insigne. Il colpo di testa anticipa tutti i difensori granata e si insacca in rete: 1-0

Al 25′ grande occasione per Insigne che solo davanti a Sirigu gli tira addosso il pallone.

Al 30′ ancora Insigne si fa parare il tiro dal portiere granata.

Il Calcio Napoli domina ma non concretizza.

al 44′ Milik scheggia la traversa

Al 56′ grande occasione per Milik che riceve un bel pallone da Insigne. Il tiro del polacco viene deviato da un difensore in angolo.

Al 73′ Politano tira bene verso la porta ma Sirigu compie un miracolo e devia in angolo

Gattuso inserisce Mertens per Milik ed al 79′ cambia Lobotka per Allan

All’82’ Di Lorenzo chiude la partita: 2-0 per il Calcio Napoli

Mertens crossa benissimo per l’inserimento di Di Lorenzo che anticipa Sirigu e realizza il gol della sicurezza.

L’ultimo cambio riguarda Politano che esce per Elmas.

Il gol del Torino al 91′ con Edera

Bella azione dei granata che arrivano al cross dalla sinistra. Edera, lasciato solo in area, insacca di testa.

Possesso palla 62% per il Calcio Napoli. 16 tiri a 5 per gli azzurri con 10 conclusioni in porta a 3.

Partita ampiamente meritata dagli azzurri che, finalmente, dimostrano anche al San Paolo di poter vincere e convincere.

A vincere, però, in questa giornata di campionato dimezzata dal coronavirus, sono i tifosi del Calcio Napoli

Nonostante i cori che da sempre i napoletani subiscono in tutti gli stadi italiani, il popolo napoletano, attraverso la curva, manifesta la sua superiorità con uno striscione di vicinanza alle popolazioni colpite dal virus. Un messaggio di grande significato, di grande maturità e fratellanza. Che questo gesto venga fatto vedere in tutti i servizi: perchè Napoli è questa e non quella che da decenni vogliono farci credere.

Ora l’Inter per conquistare una finale di Coppa Italia che potrebbe cambiare la storia di questa stagione.