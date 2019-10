Canottieri Napoli: la squadra partenopea è stata sconfitta in casa dalla Lazio per 8-7, in quello che era un importante scontro salvezza.

Amara sconfitta casalinga per la Canottieri Napoli, battuta per 8-7 dalla Lazio (1-5, 1-1, 2-2, 3-0), in quello che per i ragazzi di Christian Andrè rappresentava un vero e proprio scontro salvezza.

Il tecnico dei giallorossi è amareggiato, con la sua squadra che nell’ultimo quarto è andata vicinissima al pareggio dopo un avvio da incubo: “Possiamo sicuramente giocare meglio -ha dichiarato Christian Andrè a “Il Mattino” dopo la partita alla piscina Alba Oriens di Casoria- La squadra ha ampi margini di crescita. Sarà un campionato di sofferenza. Avremmo dovuto fare di più. Parziale iniziale di 1-5 davvero pesante, che abbiamo pagato alla lunga.

Concedere un vantaggio così ampio in A1, diventa poi complicato recuperarlo. Credo che i ragazzi abbiano accusato un po’ la pressione di dover vincere questa partita. Siamo una squadra nuova e dobbiamo essere capaci di non abbatterci”.