Calciomercato Napoli: ufficiale Rrahmani, ma resta in prestito al Verona

Calciomercato Napoli: il 25enne difensore kosovaro Amir Rrahmani resta in gialloblu in prestito e si trasferirà all’ombra del Vesuvio solo a fine stagione.

Il Napoli lavora anche per la prossima stagione. Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Amir Kadri Rrahmani, 25enne difensore kosovaro arrivato al Verona la scorsa estate. Il giocatore non sara’ pero’ subito a disposizione di Gattuso ma rimarra’ all’Hellas, con la formula del prestito, fino al termine della stagione.

La carica di Maradona.

Diego Armando Maradona, intanto, anche a migliaia di chilometri di distanza fa sentire la sua voce per caricare il Napoli. Il Pibe de Oro, attuale allenatore del Gimnasia La Plata, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra azzurra che sta vivendo un grande momento di crisi con un post su Instagram: “Cammina con i tuoi piedi, gioca con l’anima!”. Poche parole ma significative, chissà che possano aiutare Gattuso a far risailre la china alla squadra.