Calciomercato Napoli, Soumaré del Lille per il centrocampo di Gattuso

Calciomercato Napoli: il 20enne centrocampista di proprietà del Lille è finito nel mirino del club azzurro.

Calciomercato Napoli | Boubakary Soumaré, centrocampista 20enne del Lille, “è un giocatore molto forte, di buona tecnica, dotato di ottime prospettive: può diventare molto forte. Sicuramente deve migliorare l’aspetto tattico. Cessione di Soumaré? Molti occhi su di lui da Inghilterra e Germania, i ragazzi francesi preferiscono la Germania all’Italia, non è facile convincerli a venire in club italiani”.

Così Oscar Damiani, intermediario del calciatore francese di origini senegalesi, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “La trattativa – ha aggiunto – è quindi difficile, ma penso che entro la fine della stagione partirà. L’Inter fa gola per l’ottimo campionato, primo in classifica e quindi in zona Champions. Napoli? Non so francamente. Giuntoli è molto preparato sui giocatori, bisogna intavolare un discorso con la società e poi eventualmente fare un discorso con agente e calciatore”.

E’ il giocatore che manca al Napoli? “E’ molto difficile rispondere, è giovane, ma un po’ disordinato. E’ sicuramente un giocatore che potrebbe migliorare la squadra, soprattutto in prospettiva. Ha esperienza, è un buon acquisto per il Napoli e non solo. Offerte dai club italiani? Nessuna offerta ufficiale, non sono però informato di tutto”, ha concluso Damiani.