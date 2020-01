Calciomercato Napoli, si lavora per un terzino sinistro: piace Rodriguez del Milan

Calciomercato Napoli: la società vuole rinforzare lo scacchiere di Rino Gattuso con un giocatore che possa sopperire al calo di Ghoulam.

In questi primi giorni del nuovo anno si segnala l’interessamento del Napoli per Rodriguez, che però il Milan non vuole dare in prestito. Gli azzurri sono alla ricerca di un terzino sinistro, anche considerati i troppi punti interrogativi intorno a Faouzi Ghoulam. Da risolvere il discorso legato ai rinnovi di Dries Mertens e Josè Callejon.

In uscita.

I due giocatori sono in scadenza di contratto e potrebbero lasciare Napoli a costo zero a fine stagione. In uscita il club di De Laurentiis sta per cedere Ciciretti all’Empoli, mentre Tonelli piace al Cagliari.