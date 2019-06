Calciomercato Napoli, offerta monstre del Manchester City per Koulibaly

Calciomercato Napoli: il difensore azzurro è finito nel mirino del club allenato da Pep Guardiola, pronto a mettere sul piatto un assegno da 95 milioni di euro.

Calciomercato Napoli | Diversi media italiani e britannici hanno riportato oggi la notizia secondo cui il Manchester City sarebbe pronto a offrire 95 milioni di euro per l’acquisto del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, il senegalese diventerebbe il difensore piu’ pagato della storia del calcio. Al momento il primato spetta all’olandese Virgil van Dijk, neocampione d’Europa con la maglia del Liverpool. I quasi 85 milioni (84,65) spesi dai Reds per portarlo sulle rive del Mersey sono entrati nella storia: mai nessuno aveva speso cosi’ tanto per un giocatore del reparto arretrato. Un trasferimento record per il Southampton, che solo due anni e mezze prima lo aveva acquistato per circa 15 milioni di euro dal Celtic.

La classifica dei difensori più pagati della storia

Al secondo posto di questa speciale classifica compare il nome di Lucas Hernandez. Il Bayern Monaco ha dovuto sborsare ben 80 milioni di euro per strappare il terzino sinistro campione del mondo con la Francia all’Atletico Madrid. Una plusvalenza clamorosa per i colchoneros che hanno cresciuto il difensore fin dalle giovanili. Sul gradino piu’ basso del podio c’e’ Aymeric Laporte, arrivato al Manchester City sul fotofinish del calciomercato invernale 2018 per 65 milioni di euro. Grazie a questa cifra monstre, il difensore francese classe ’94 e’ approdato in Premier League dopo cinque anni e mezzo passati tra le file dell’Athletic Bilbao con oltre 200 presenze.

A completare la top five, altri due acquisti dei Citizens: Benjamin Mendy, preso nel 2017 dal Monaco per 57,50 milioni, e John Stones, preso dall’Everton per 55 milioni. Tra i primi dieci difensori piu’ pagati, troviamo i nomi di Kyle Walker, al City per 52,70 milioni; Eder Militao, acquistato poche settimane fa dal Real Madrid per 50 milioni; David Luiz, al Paris Saint-Germain per 49,50 milioni; Ferland Mendy, nuovo colpo dei merengues per 48 milioni; infine Rio Ferdinand, fortemente voluto nel 2002 da Sir Alex Ferguson per 46 milioni.