Calciomercato Napoli, Mertens: “Rinnovo? Non so, non escludo nulla”

Calciomercato Napoli: Dries Mertens ha il contratto in scadenza a fine stagione e il suo futuro resta ancora una incognita.

Dries Mertens potrebbe essere alla sua ultima stagione napoletana. Il 32enne attaccante belga e’ in scadenza a giugno e il suo futuro resta un’incognita. “Ho ancora sette mesi di contratto e non so per adesso dove saro’ la prossima stagione – spiega in un’intervista a ‘Voetbalmagazine’ – So solo che valutero’ tutte le possibilita’ una per una. Rinnovo o addio? Non escludo nulla”.

Le parole di Mertens

Difficile pero’ un ritorno in patria. “Mai dire mai ma sinceramente non penso che finiro’ la mia carriera in Belgio”, confessa Mertens.