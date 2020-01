Calciomercato Napoli, maxi offerta per Petagna della Spal

Calciomercato Napoli: il club azzurro mette sul piatto una nuova maxi offerta per convincere la Spal a cedere il suo centravanti, ritenuto un perfetto vice-Milik.

Calciomercato Napoli | Il Napoli vuole Andrea Petagna della Spal: pronti 22 milioni di euro più bonus. Il club azzurro ha ulteriormente alzato la posta per convincere la società di Ferrara a cedere il proprio centravanti, che andrebbe a coprire la casella del vice-Milik. Piace anche Piatek, per il quale, però, il Milan chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro e che piace in Premier sia al Chelsea che al Tottenham.

E proprio i partenopei, assicuratosi Matteo Politano che ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e firmerà un contratto fino al 2024, lavorano per le possibili cessioni di Llorente, che può finire all’Inter nel caso naufragasse la trattativa con l’Arsenal per Giroud e di Younes, che piace in Germania e in Serie A è seguito da Genoa e Sampdoria. Ma anche Callejon può salutare: lo spagnolo è in scadenza a giugno, ma l’Espanyol lo tenta.