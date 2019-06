Calciomercato Napoli, il punto di De Laurentiis: “Che coppia Manolas-Koulibaly”

Calciomercato Napoli, dagli arrivi di Manolas e James Rodriguez alle partenze di Allan e Insigne, il presidente azzurro tira le somme in merito alle tante trattative che vedono coinvolto il club sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli | “Le grandi squadre nascono da una grande difesa e direi anche da un grande centrocampo. Manolas e Koulibaly potrebbero essere una grande coppia, come ne abbiamo avute tante nel passato”. Queste le parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sul possibile arrivo di Manolas a Napoli.

Le parole del patron

“James Rodriguez? Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti – ha proseguito il numero uno del club partenopeo a margine di un evento alla Camera dei Deputati – Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore e c’e’ il Real Madrid. Insomma, tante combinazioni da dover mettere insieme: chi vivra’, vedra’”.

Infine, a chi gli chiede di Allan e Insigne, De Laurentiis risponde cosi’: “Se le offerte arrivano in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere in considerazione. Ma, se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato, allora non si puo’ fare”, ha concluso.