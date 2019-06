Calciomercato, Napoli sempre più vicino a James Rodriguez dopo la conferma del presidente azzurro, che, però, frena su Manolas: “Ha una clausola alta e anche una certa età”.

Calciomercato Napoli | Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, fa sognare i tifosi del Napoli. “James Rodriguez risponde a un quadro di desiderio di Carlo Ancelotti, non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco – ha detto il presidente –. Poiché lui lo desidera fortemente, io non faccio una piega, ho detto va bene anche se è costosissimo andiamo avanti. O arriva lui o Lozano”. Non si possono prendere tutti e due, “degli altri che ne facciamo? Li buttiamo via? Abbiamo tutta una serie di calciatori che non possiamo ignorare. Noi prima dobbiamo vendere e poi possiamo comprare. Siamo ancora in una fase di studio, poi dal primo luglio dovremo essere più decisi e fermi nelle acquisizioni, ma solo dopo aver venduto chi non è utile alla causa ancelottiana”.

L’addio di Albiol: “Se a 34 anni vuole andare via, ci fa una cortesia”

Altra pista calda è quella che porta a Manolas, possibile sostituto del partente Albiol a cui AdL riserva una frecciatina. “Ci stiamo lavorando, dal momento in cui Albiol ha comunicato il suo disinteresse nel continuare nel Napoli. A 34 anni se vuoi andare via mi fai solo una cortesia. Con Manolas ci sono alcuni problemi, mi dicono che dal punto di vista caratteriale fa le bizze e Giuntoli dovrà parlare con il giocatore. L’altro scoglio è quella della Roma, stiamo verificando come poter acquisire un giocatore che comincia ad avere una certa età a un prezzo congruo, perché poi non è più rivendibile. La Roma deve abbassare la clausola di 36 milioni di euro. Con tutto il rispetto che ho per Manolas ha un valore che io considero molto più basso”.