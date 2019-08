Calciomercato Napoli, in Messico non hanno dubbi: è fatta per Lozano in azzurro

Calciomercato Napoli: l’esterno del Psv è ormai a un passo dal trasferimento all’ombra del Vesuvio, ma De Laurentiis è pronto a piazzare anche un altro colpo.

Calciomercato Napoli | Il Napoli prova il doppio colpo. Hirving “Chucky” Lozano e James Rodriguez. Il passaggio di Lozano al Napoli lo si dà per certo in Messico. Secondo i quotidiani centroamericani Lozano costerà 42 mln, cifra della clausola rescissoria sulla quale il Psv Eindhoven ha sempre detto di non voler fare sconti. Il giocatore avrà un contratto di 5 anni per una cifra di circa 4,5 milioni a stagione più bonus. L`ultimo scoglio da superare era quello dei diritti d`immagine, ma secondo i colleghi anche questo sarebbe stato superato.

Zidane fa un altro assist al Napoli: James non convocato

De Laurentiis insegue anche James Rodriguez, tra l’altro non convocato per la gara contro il Salisburgo. Il colombiano ha da tempo dato la sua disponibilità al trasferimento, è molto probabile che dopo la chiusura del mercato inglese il Real si rassegni a non avere offerte importanti per vendere subito “El bandido” e finisca per accettare la proposta azzurra. James Rodriguez vuole essere trattenuto dalla dirigenza del Real ma Zidane ha fatto sapere che non rientra nel suo progetto tecnico.