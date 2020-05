Calciomercato Napoli, in Brasile sicuri: è fatta per “Cebolinha”

Calciomercato Napoli: gli azzurri lavorano per rinforzare la squadra a disposizione di Gattuso in vista della prossima stagione, anche pensando a cessioni illustri.

Il mercato non si ferma mai, e non a caso la Juve ragiona anche sull’ipotesi Icardi, che il Psg dovrebbe riscattare dall’Inter per poi cederlo. Dipenderà anche da cosa farà Cavani, intenzionato ad andarsene per tornare in Italia (Inter) o andare all’Atletico Madrid, che fa la corte anche a Milik del Napoli, altro obiettivo juventino. E a proposito di Napoli, sembra sempre più lontano dal Golfo il futuro di Koulibaly, per il quale sfuma l’ipotesi Parigi ma prende sempre più consistenza la prospettiva Premier League: dopo Liverpool e Newcastle, si sarebbe fatto avanti anche il Manchester United, mentre l’Everton di Carlo Ancelotti, che vuole anche Allan, segue l’evolversi della situazione a fari spenti.

Alla società partenopea piace sempre Kumbulla, sul quale è serrata la concorrenza di Inter e Lazio. Sempre in entrata, dal Brasile danno per molto probabile la partenza di Everton ‘Cebolinha’, stella del Gremio, verso Napoli per 25 milioni.