Calciomercato Napoli, il Real vuole Fabian Ruiz: possibile inserimento nell’affare James

Calciomercato Napoli: il club spagnolo è rimasto colpito dalle ultime prestazioni del centrocampista azzurro con la maglia della sua nazionale Under 21.

Calciomercato Napoli | Il Real Madrid sarebbe interessato al centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. E’ quanto riporta il quotidiano sportivo spagnolo “As”. L’ottimo rendimento del giocatore partenopeo all’europeo under 21 avrebbe attirato l’attenzione dei dirigenti blancos, che, secondo i media iberici, hanno gia’ avviato i contatti circa la fattibilita’ dell’operazione. Tuttavia, riporta “As”, il Napoli e’ notoriamente una bottega cara in cui fare compere, come dimostra la clausola rescissoria di Koulibaly (150 mln) o la cessione di Higuain alla Juventus (con oltre 90 mln di euro spesi per la rescissione).

Fabian Ruiz e’ stato acquistato l’anno scorso per 30 milioni di euro ed e’ stato dichiarato incedibile dal club partenopeo, che non intende privarsi del giocatore e che, infatti, non ha inserito una clausola rescissoria nel contratto dello spagnolo. Tutto cio’ gioca a favore del Napoli. La trattativa parallela per James Rodriguez, pallino di Ancelotti, potrebbe pero’ fornire un assist importante al club di Florentino Perez per “alleggerire” le posizioni del Napoli.

Sempre viva la pista che porta a Manolas della Roma

In entrata, la società azzurra segue sempre Kostas Manolas: gli ultimi giorni di giugno possono rivelarsi decisivi, anche in considerazione dell’interesse della Roma per Amadou Diawara.