Calciomercato Napoli, il Psg molla Koulibaly

Calciomercato Napoli: secondo fonti transalpine, il Paris Saint-Germain si sarebbe ritirato dalla corsa a Kalidou Koulibaly.

Calciomercato Napoli | Il Paris Saint Germain si ritira dalla corsa a Kalidou Koulibaly. Secondo “Le Parisien”, il quasi 29enne difensore franco-senegalese del Napoli era stato individuato come erede ideale di Thiago Silva, il cui contratto in scadenza a fine stagione non e’ stato ancora rinnovato. La sua valutazione si aggirerebbe fra i 50 e i 70 milioni di euro ma se lascera’ Napoli, sara’ probabilmente per andare a giocare in Premier League.

Nonostante i buoni rapporti fra Leonardo e De Laurentiis, si tratterebbe di un’operazione troppo onerosa per il Psg che ha altre priorita’, su tutte il riscatto di Mauro Icardi che e’ fissato a 70 milioni. Quasi certamente, inoltre, ci sara’ da intervenire sulle corsie esterne visto che Meunier e Kurzawa sono in partenza e la cifra che sarebbe stata destinata per Koulibaly potrebbe servire a prendere Ridle Baku del Mainz e Alex Telles del Porto.