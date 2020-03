Calciomercato Napoli, il Manchester United ha messo nel mirino Koulibaly

Calciomercato Napoli: i Red Devils vogliono rinforzare la difesa con il senegalese: De Laurentiis avrebbe già fissato il prezzo per lasciarlo partire.

Calciomercato Napoli | Kalidou Koulibaly come risposta a Virgil Van Dijk. Stando al “Mirror”, il Manchester United e’ pronto a tornare sul difensore franco-senegalese del Napoli, inseguito invano anche in passato. Del resto, a 28 anni, Koulibaly sa di essere a uno snodo cruciale della sua carriera e ritiene che possa essere il momento giusto per cambiare aria. De Laurentiis sarebbe pronto ad accontentarlo, col prezzo del cartellino fissato a circa 85-90 milioni di euro, e i Red Devils ci farebbero piu’ di un pensiero.

Le prove offerte in Champions contro Salah e Mane’ la dicono lunga sull’impatto che Koulibaly potrebbe avere in Premier e a Solskjaer serve un centrale top da affiancare ai vari Bailly, Maguire e Lindelof, specie con l’esperienza e la capacita’ di leadership del giocatore del Napoli. Certo, l’investimento e’ alto ma da alcune cessioni nello stesso reparto – Jones, Rojo e Smalling, attualmente in prestito alla Roma – possono arrivare i soldi necessari per condurre in porto l’operazione.