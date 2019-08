Calciomercato Napoli, l’Inter dice sì all’offerta di De Laurentiis per Icardi

Calciomercato Napoli, gli azzurri tentano un ultimo decisivo attacco all’attaccante nerazzurro: l’ultima parola adesso spetta a lui e alla moglie e agente Wanda Nara.

Calciomercato Napoli | Va avanti la telenovela che vede come protagonisti Mauro Icardi e Wanda Nara in una estate di mercato in cui diventa davvero difficile fare previsioni. Al momento, infatti, paradossalmente, l’ipotesi più accreditata è che l’attaccante argentino resti in maglia (la numero 7, considerato che la 9 è passata sulle spalle di Lukaku) nerazzurra. Anche a costo di restare fermo per sei mesi almeno. Proprio ieri i due hanno postato sui social alcune immagini della loro nuova casa a Milano. Un gesto di sfida o una presa di posizione, non ci vorrà molto a scoprirlo.

Le difficoltà della Juventus

Sta di fatto che l’Inter non vedrebbe l’ora di cedere Maurito per poter incassare una cifra che, seppur lontana dai 110 milioni di euro, valutazione di appena un anno fa, consentirebbe di ammortizzare un calciomercato importante. E per questo, con la Juventus che potrebbe anche trattenere Higuain, Dybala e persino Mandzukic (anche se, forse, essere trattenuta dai tre rende meglio il concetto), Marotta avrebbe accettato l’ultima offerta del Napoli, che, secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, è pari 65 milioni di euro.

A questo punto, mancherebbe solo il sì del giocatore. Il club partenopeo ha poco meno di due settimane per convincerlo a cambiare idea.