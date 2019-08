Calciomercato Napoli, Icardi nel mirino degli azzurri che seguono anche Zaha

Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis vuole rinforzare la rosa a disposizione di Carlo Ancelotti con un attaccante e l’argentino sembra il profilo perfetto.

Calciomercato Napoli | Mauro Icardi, ormai fuori dai progetti dell’Inter, è nel mirino di molti club , tra cui anche il Napoli che vede sempre più lontano James Rodriguez, cercato dall’Atletico ma al momento ‘bloccato’ dal Real. I partenopei hanno già abbandonato la corsa per Nicolas Pépé, trasferitosi all’Arsenal. Mentre nelle ultime ore ha ripreso quota l’idea Lozano. Il messicano del Psv è nella lista degli obiettivi di Giuntoli e De Laurentiis: l’operazione potrebbe chiudersi sui 40 milioni.

A prescindere dal nome in arrivo, comunque, il Napoli potrebbe decidere di fare cassa sacrificando Arkadiusz Milik che ha offerte in Spagna e Germania. De Laurentiis chiede almeno 60 milioni. Su Icardi resta vigile la Juventus, ma in caso di arrivo di Lukaku i bianconeri si ritirerebbero dalla corsa. In ogni caso, i nerazzurri non chiedono meno di 60 milioni per lasciare partire l’ex capitano.

Maxi offerta per Zaha

Secondo i tablodi britannici, in ogni caso, l’obiettivo principale del Napoli sarebbe diventato l’esterno offensivo del Crystal Palace Wilfried Zaha. Secondo il ‘Daily Mail’, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe presentato un’offerta di 60 milioni di sterline (65 mln di euro) agli ‘Eagles’ per il 26enne ivoriano, favorevole a fare una nuova esperienza e, soprattutto, di giocare la Champions League. Tra l’altro, scrive il ‘Mail’, proprio prima di prendere Pepè, l’Arsenal aveva tentato Zaha presentando al Crystal un’offerta di 40 milioni di sterline, respinta dal Palace.