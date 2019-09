Calciomercato Napoli, gli occhi del Barcellona su Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli: il club blaugrana ha messo nel mirino Fabian Ruiz, che ha un contratto in scadenza nel 20023 con gli azzurri.

A due giorni dalla chiusura ufficiale del mercato estivo, i grandi club iniziano a pianificare gia’ il lavoro per la prossima stagione. E se il Real Madrid ha messo nel mirino l’olandese dell’Ajax Donny Van De Beek, il Barcellona seguira’ con la massima attenzione Fabian Ruiz, 23enne centrocampista del Napoli di Carlo Ancelotti. L’indiscrezione arriva dalle pagine del ‘Mundo Deportivo’, che pero’ ricorda come i blaugrana, l’anno scorso, avevano puntato il serbo Luka Jovic, finito poi al Real.

Si lavora per il rinnovo.

Fabian Ruiz, che ha un contratto in scadenza con il club azzurro nel 2023, e’ stato piu’ volte accostato alle grandi squadre spagnole e anche al Barcellona, che stava per prenderlo gia’ nell’estate del 2018. Nel frattempo, le quotazioni del giocatore, ex Real Betis ed Elche, sono decisamente aumentate e il presidente Aurelio De Laurentiis, qualora cedesse alle sirene della Catalogna, potrebbe arrivare a chiedere la cifra di 60 milioni di euro.