Calciomercato Napoli, è sfida con il Milan per Ibrahimovic

Calciomercato Napoli: gli azzurri seguono con attenzione la vicenda dello svedese, pronto a rientrare in Italia, ma i rossoneri non mollano la presa.

Calciomercato Napoli | Sognando Ibrahimovic ma non solo. Le manovre per il mercato di riparazione che inizierà il 2 gennaio per concludersi il 31 sono già avviate da tempo e al di là del ritorno dell’asso svedese in Italia, ‘conteso’ tra Milan e Napoli (con un interessamento, stando alla stampa inglese, anche dell’Everton), i due club reduci da un avvio di stagione deludente in campionato sono insieme all’Inter le società che più di altre si stanno muovendo per provare a rinforzare l’organico.

Il club rossonero avrebbe iniziato a fare sempre di più la corte a James Rodriguez, colombiano del Real che a Madrid sta giocando poco e dunque potrebbe anche essere intenzionato a lasciare le ‘merengues’. L’attaccante è indicato come valido sostituto dello spagnolo Suso dato per partente e verrebbe inserito dietro la coppia Ibra-Piatek con Leao pronto a dar loro il cambio. Ma il mercato Milan prevede anche di rinsaldare altre settori del campo: in difesa cresce l’ipotesi Todibo, francese del Barcellona, sul quale hanno messo gli occhi anche la Juventus, Il Napoli e l’Inter. Nella ‘lista della spesa’ anche il giovanissimo Alena per rinforzare il centrocampo ma si tratta solo di un inizio di trattativa.

Vecchi e nuovi obiettivi.

Con l’arrivo di Gattuso cambiano anche le strategie di mercato del Napoli: Ibrahimovic è sempre sullo sfondo anche per i contatti che Gattuso non ha smesso di avere con il suo ex compagno di squadra al Milan ma tra i partenopei c’è soprattutto da risolvere e gestire la questione Insigne dato per probabile partente a fine stagione così come Callejion e Mertens in scadenza. Il primo obiettivo resta il norvegese Sander Berge del Genk e il marocchino naturalizzato olandese del Verona, Sofyan Amrabat, 23 anni, mentre per un esterno l’idea è quella di monitorare la disponibilità dello spagnolo del Benfica Alejandro Grimaldo.