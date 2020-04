Calciomercato Napoli, è sfida con Ancelotti per il difensore Gabriel Magalhaes

Calciomercato Napoli, l’Everton di Ancelotti ha messo gli occhi sul difensore brasiliano in forza al Lille, Gabriel Magalhaes.

Calciomercato Napoli | L’Everton, è in concorrenza con il Napoli per Gabriel Magalhães, difensore centrale del Lille, 22 anni. Per il giocatore di origine brasiliana, a quanto si apprende, i Toffees sembrerebbero disposti a pagare 30 milioni di euro. Cifra che De Laurentiis non ritiene congrua, facendo passare in vantaggio la formazione allenata proprio dell’ex partenopeo Carlo Ancelotti.