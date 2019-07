Calciomercato Napoli, c’è anche il Valencia su Lozano

Calciomercato Napoli: secondo quanto viene riferito in Spagna, il Valencia sta pensando di sferrare un attacco per portare in Spagna Hirving Lozano, esterno messicano sul quale da tempo ci sono le attenzioni azzurre.

Calciomercato Napoli | Il Valencia potrebbe essere interessato a Hirving Lozano, ala messicana del Psv, obiettivo di mercato del Napoli. Lo riporta il quotidiano sportivo spagnolo “Marca”, scrivendo pero’ che la priorita’ per l’attacco degli iberici e’ in realta’ Maxi Gomez, punta uguruaiana del Celta Vigo, momento e’ in trattative con il West Ham. Se quest’ultimo l’attacante dovesse accasarsi a Londra, allora il Valencia punterebbe tutto su Lozano.

Obiettivo centravanti

Intanto il club azzurro, secondo quanto riferito dal giornalista di ‘Tuttosport’, Raffaele Auriemma, starebbe seriamente pensando di orientarsi su un centravanti, proprio lasciando cadere la pista che porta a Lozano. I nomi più attenzionati sarebbero quelli di Mauro Icardi dell’Inter e Duvan Zapata dell’Atalanta. Ma il presidente De Laurentiis in persona avrebbe preso contatti con l’entourage di Romelu Lukaku. Il bomber del Manchester United seguito anche dall’Inter, che, però, in questo momento è legata a doppio filo proprio al futuro di Icardi.