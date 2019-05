Calcio Napoli, vittoria a Ferrara con i gol che non ti aspetti di Allan e Mario Rui

Partita che si decide nella ripresa: Allan al 48’, rigore di Petagna all’82’ e gran gol di Mario Rui all’88

Nessuna delle due squadre aveva più nulla da chiedere al campionato: la partita di oggi era solo in prospettiva per il prossimo anno.

Assenti Insigne e Mertens, Ancelotti opta per un inconsueto 4 2 3 1

Meret a porta, Koulibaly e Luperto al centro, Malcuit e Mario Rui sulle fasce. Allan e Fabian Ruiz coppia La disposizione tattica di Ancelotti mette in difficoltà la SPAL che per tutto il primo tempo subisce la superirorità del Calcio Napoli senza mai rendersi pericolosa.

Younes impressiona per la facilità con la quale supera gli avversari ma, spesso, temporeggia troppo prima del tiro o del passaggio. Vederlo con la palla al piede è, comunque, un gran piacere.

Sono tutte del Calcio Napoli le azioni del primo tempo.

Al 5’ ennesimo palo di Milik e, sul tiro successivo, parata di Viviano.

Al 10’ ancora Milik colpisce di testa a lato mentre poteva tranquillamente stoppare e calciare di piede.

Al 32’ Younes dribbla tutti in area ma perde il tempo del tiro fino a calciare a lato.

Al 40’ grande azione di Callejon che dal limite tira a lato mentre al 43’ tira a lato.

Al 43’ è Milik che calcia ancora a lato.

Dominio come al solito sterile del Calcio Napoli che non concretizza l’enorme mole di gioco: la mancanza di lucidità sotto porta è stata una costante per tutta la stagione ed ancora oggi viene confermata.

La ripresa è un susseguirsi di emozioni grazie soprattutto alle scelte dei due allenatori che tentano in ogni modo di far propria la posta in palio. Ed ecco che, finalmente, senza l’assillo del risultato, si vede una partita all’inglese, dai ritmi alti e con tante palle gol.

La sola SPAL che non aveva fatto nessun tiro nel primo tempo, riuscirà al 90’ a tirare per ben sei volte in porta con un Meret che conferma tutta la sua bravura ed intelligenza. Il giocane portiere, già decisivo all’andata, è stato fenomenale anche oggi.

Sono lui ed Allan che si dividono la palma del migliore in campo: il brasiliano prende palla vicino alla difesa in fase di impostazione, ruba una infinità di palloni, si propone con impeto in avanti e realizza il primo gol del Calcio Napoli al 48’

Il vantaggio del Calcio Napoli arriva su assist di Younes e gran gol a giro di Allan. 1-0

È il primo gol in azzurro per il centrocampista autore di un maiuscolo girone d’andato e persosi tra le parole del calciomercato nel girone di ritorno. Ancelotti gli fa indossare un abito perfetto: l’intelligenza tattica del brasiliano gli permette di liberarsi per ricevere i passaggi della difesa facendo uscire la squadra dal pressing avversario. Allo stesso modo, partendo più da dietro, è sempre presente nel contrastare l’azione avversaria.

In occasione del gol “viaggia” dalla difesa in attacco con lucidità e finalizza con la tecnica che non ti aspetti.

Semplici, a questo punto, modifica la sua squadra e, pur esponendola al contropiede, mai efficace, del Calcio Napoli inizia ad avvicinarsi pericolosamente alla porta di Meret.

I sei tiri della SPAL arrivano tutti nell’ultimo quarto d’ora fino al pareggio su rigore di Petagna all’82. 1-1

Errore di Luperto, che fino a quel momento aveva disputato una buona partita: Floccari lo anticipa ed il giovane centrale lo affonda in area. Rigore ineccepibile.

Non ci sta il Calcio Napoli: dentro Ghoulam, Verdi e Gaetano.

All’88’ Mario Rui con un bellissimo tiro supera Viviano. È il 2-1 finale.

Eppure dall’88’ alla fine è Meret a salire in cattedra con due super parate.

Secondo tempo, come detto, “all’inglese”, divertente e pieno di emozioni.

Il Calcio Napoli punta ad arrivare ad 82 punti: mancano Inter e Bologna per ottenere un punteggio di tutto rispetto.

I gol di Allan e Mario Rui sono stati i primi gol dei due calciatori quest’anno.

A centrocampo ancora sottotono le prestazioni di Zielinsky e Fabian Ruiz: queste ultime partite stanno confermando i problemi già evidenziati durante l’anno.

Intervenire sul mercato sarà fondamentale per dare alla squadra più incisività in attacco e più vivacità e fantasia a centrocampo.