Calcio Napoli ultimo baluardo in Europa di un calcio italiano sempre più in crisi

Stasera il ritorno di Europa League: gli azzurri devono rimontare lo 0-2 dell’andata. Grande attesa in città

Cancelli aperti alle 18.00 e come di solito accade a Napoli quando, durante la settimana c’è una partita di cartello, la città si blocca e rimanda tutto al giorno dopo.

Solo due volte nella sua storia il Calcio Napoli è arrivato alle semifinali di Europa League (ex Coppa UEFA). La prima volta c’era Maradona e la coppa arrivò a Napoli. La seconda con Benitez in panchina il Calcio Napoli fu fermato più dall’arbitro che dall’avversario.

Per il calcio italiano, il Calcio Napoli è l’ultimo baluardo dopo l’eliminazione della Juventus e, dopo aver visto lo spettacolo di ieri sera in Champions tra due squadre inglesi, l’impresa di recuperare due gol all’Arsenal diventa difficilissima se i “gunners” riusciranno ad imporre il loro ritmo.

Aggressività, calma, organizzazione e concentrazione devono essere le armi che i ragazzi di Ancelotti devono portare in campo. Soprattutto aggressività in ogni parte del campo: ogni pallone recuperato potrà essere una azione pericolosa vista la poca propensione difensiva degli inglesi. Ogni pallone non giocato con la giusta lucidità o con la fretta di chi non ha idee o non sa aspettarle potrà, al contrario, essere letale.

C’è molta curiosità per le scelte di Ancelotti o, comunque, per le sue mosse tattiche: non è un reato dire che l’allenatore deve diventare l’arma in più in queste occasioni. L’esperienza e la capacità di preparare a questi impegni devono essere trasmessi ai ragazzi.

Facile immaginare una partita simile a quella col Liverpool : ritmi più consoni al gioco del Calcio Napoli, grande attenzione alla fase difensiva limitando le ripartenze e grande concretezza sotto rete.

Siamo al 18 Aprile ed una eventuale uscita del Calcio Napoli significherebbe, in pratica, fine della stagione.

Con una Juventus forte di 18 punti di vantaggio (e senza altri obiettivi) il campionato italiano continua nel suo assurdo anonimato. Partite brutte da vedere, uso del VAR clamorosamente sbagliato, ritmi bassi, troppa paura di lanciare i giovani. E tutto questo mentre “l’industria del calcio” chiede partite che finiscano 4-3 e non 1-0; chiede spettacolo, corsa, azioni pericolose; chiede di poter esaltare nuovi carneadi sul suo altare; chiede che lo “stadio virtuale” (quello tanto citato da Aurelio De Laurentiis) possa godere di uno spettacolo in linea con i soldi che girano attorno a questo ricco carrozzone.

Ed invece la serie A vuole un solo vincitore, “umilia” con i suoi sedicenti giornalisti opinionisti allenatori come Sarri che, finalmente, aveva portato quello spirito necessario per poter essere all’altezza dei tempi; la serie A non è un prodotto godibile né televisivamente né sui vetusti gradoni dei suoi stadi.

Ma non è ancora il tempo per una disamina approfondita: oggi è solo il momento di Napoli Arsenal, del sogno di una rimonta che darebbe agli sfortunati (per i titoli vinti) calciatori azzurri la giusta ricompensa per gli ultimi bellissimi anni giocati sui campi.

Ci sarà un nuovo Renica che col suo gol ribaltò nel 1990 il 2-0 di Torino? Ci sarà una nuova pagina da scrivere nella storia del Calcio Napoli?

C’è tanta voglia di applaudirvi perché lo meritate: forza ragazzi, giocate col cuore e con tutta l’anima…